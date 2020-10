Days Gone, Das Super-Shotgun-Casting, Katana Zero, Ghost of a Tale - Game Two #113

Game Two hat diese Woche wieder ein paar schnieke Reviews im Gepäck. Mit dabei: DAYS GONE, Sony's Zombie Action exklusiv für die Playstation 4. Bei Game Two erfahrt ihr, ob Days Gone hält, was viele Zombie Fans davon erwarten. Außerdem haben wir noch ei...

36 min 36 min 04.05.2019 04.05.2019 UT UT Video herunterladen