Devil May Cry 5, Dead or Alive 6, Serious Games - ernster Spielspaß? - Game Two #106

Heute bei Game Two gibt es die doppelte Portion Simon - in den News, in den Mods, an der Kamera - überall! Um dieser Überdosis ein wenig entgegen zu wirken schauen wir zudem bei DEVIL MAY CRY & DEAD OR ALIVE 6 vorbei, desweiteren gibt es noch eine klein...

41 min 41 min 09.03.2019 09.03.2019 UT UT Video herunterladen