Die Spiele des Jahres 2017 - Trants Top 3

Ob simulationsintensive Bleifuß-Gaudi, dämonische Klingenkunst oder grenzenlose Fantasy-Erforschung - Trant hat 2017 einen vielseitigen Spielplan weggezockt, Mit NIOH, LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD und GRAN TURISMO SPORT finden sich persönliche Pe...

5 min 5 min 21.12.2017 21.12.2017 Video herunterladen