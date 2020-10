Doki Doki Literature Club! Zocken zwischen Gähn & What the Fuck!? Spolierfrei

Eine Graphic Novel um japanische Schulmädchen im Literaturclub - klingt nach Knaller! Doch tatsächlich, was sich liest wie ein dröger Kulleraugenmarathon für Klickwütige hat sich in den letzten Wochen auf Steam zu einem der beliebtesten Gratis-Games 201...

5 min 5 min 06.01.2018 06.01.2018 Video herunterladen