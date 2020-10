Erwartung vs. Wirklichkeit: Was macht Spiele-Hype mit uns? - Montalk #59

Was haben DEATH STRANDING, RED DEAD REDEMPTION 2, SEKIRO und NO MAN'S SKY gemeinsam? Richtig! All diese Spiele wurden bereits im Vorfeld angepriesen wie der Messias höchstselbst. Doch konnten die fertigen Games der immens hohen Erwartungshaltung gerecht...

33 min 33 min 11.11.2019 11.11.2019 Video herunterladen