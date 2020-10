Far Cry: New Dawn, Apex Legends, Anno 1800 - Game Two #103

Mit FAR CRY: NEW DAWN setzt Ubisoft genau da an, wo der fünfte Teil aufgehört hat. Und macht doch zumindest ein bisschen was anders. Tim hat sich im atomaren Hope County rumgetrieben und verrät, wie gut das bunte Geballer geworden ist. Sebastian widmet ...

39 min 39 min 16.02.2019 16.02.2019 UT UT Video herunterladen