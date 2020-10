Fire Emblem Echoes: Shadows Of Valentia Review - Rundentaktik für unterwegs

Einst kamen nur japanische Fans mit Famicom - so heißt das NES in Fernost - in den Genuss der zweiten "Fire Emblem"-Folge. Jetzt hat Nintendo den 8-Bit-Klassiker fürs 3DS generalüberholt, um Spielelemente erweitert und so erstmals offiziell auch in west...

7 min 7 min 25.05.2017 25.05.2017 Video herunterladen