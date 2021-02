Game Two 2021: Das ist neu!

Game Two ist verlängert worden und wird euch auch 2021 weiter den Samstag versüßen. Es gibt aber ein paar News, wie es dieses Jahr weitergeht, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Wenn ihr also fragt, was mit dem Montalk los ist, wie sich die Sendung...

4 min 4 min 29.01.2021 29.01.2021 UT UT Video herunterladen