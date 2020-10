Game Two #29 - E3 2017 Spezial - Die Games-Messe in Los Angeles

Die alljährliche E3 in LA gilt nach wie vor als bedeutendste Messe für Games-Interessenten. Hier geben sich die kommenden Spiel-Highlights für PS4, Xbox One, Switch und PC die Klinke in die Hand, hier kommen internationale Entwickler, Journalisten und G...

44 min 44 min 17.06.2017 17.06.2017 UT UT Video herunterladen