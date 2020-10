Game Two #35 - gamescom 2017 - Die Highlights der Messe

Die Pause war gestern, und gestern ist vorbei! Game Two meldet sich zurück aus dem Sommerurlaub. Und das direkt mit einem pickepacke vollen gamescom-Spezial von der Mega-Messe in Köln. Freut euch auf Super Mario Odyssey, The Evil Within 2 und Monster Wo...

47 min 47 min 26.08.2017 26.08.2017 UT UT Video herunterladen