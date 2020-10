Ghost Recon: Wildlands Review - Who you gonna call?

Packt Falschirm und Scharfschützenstutzen ein, es geht nach Bolivien. In "Ghost Recon: Wildlands" sagen furchtlose Elite-Krieger den niederträchtigen Drogen-Kartellen den Kampf an. Wir haben uns in Ubisofts bislang größter Open-World genauer umgesehen u...

10 min 10 min 21.03.2017 21.03.2017 Video herunterladen