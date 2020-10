Klein, aber fein - dieses Mini-Spiel rockt!

Früher waren Mini-Games - also kleine Spiele innerhalb eines anderen Spiels - mal etwas besonderes. Heutzutage gehört das Spiel-im-Spiel fast schon zum guten Ton. Ob Bowlen in GTA, Gwent in THE WITCHER 3 oder gleich als Sammlung Marke MARIO PARTY - die ...

7 min 7 min 12.02.2020 12.02.2020 Video herunterladen