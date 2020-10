Konsolen-Support für Maus & Tastatur - hat der Controller ausgedient? - Montalk #11

Controller oder lieber Maus & Tastatur - die Gamer-Gretchenfrage geht in die nächste Runde. Bald lässt sich's auch auf der Xbox One alternativ nämlich auch mit Keyboard und Maus zocken, zumindest bei einigen Spielen. Doch was genau bedeutet das für uns ...

14 min 14 min 12.11.2018 12.11.2018 Video herunterladen