Mafia: Definitive Edition, Spelunky 2, Ausgegraben: Grandia 2 - Game Two #175

Mit der MAFIA: DEFINITIVE EDITION kriegt einer der beliebtesten GTA-Verwandten ein umfangreiches Make Over. Ob Missionsdesign, Cut-Scenes oder Ballerstil - für das Remake wurden einige der in die Jahre gekommenen Spielelemente ordentlich aufgemöbelt. Do...

33 min 33 min 26.09.2020 26.09.2020 UT UT Video herunterladen