Maneater, Heiß oder Scheiß: Spiele-Trailer, Fury Unleashed - Game Two #161

Open-Underwater-World mit Hai: MANEATER im Test Rache-Stories gibt’s wie Sand am Meer in der Games-Welt. Dass sich aber ein Baby-Hai für den Tod seiner Mutter an skrupellosen Hai-Jägern rächt, das hatten wir noch nie. MANEATER verlagert klassisches O...

29 min 29 min 23.05.2020 23.05.2020 UT UT Video herunterladen