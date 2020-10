Neue Spiele im Oktober: Star Wars Squadrons, World of Warcraft: Shadowlands, FIFA 21

Der Oktober steht an! Wenn Ihr dachtet, die vergangenen Monate wären schon vollgepackt, dann haltet Euch besser fest: Einige der bekanntesten Spielemarken kehren zurück! Zum Beispiel in Form von CRASH BANDICOOT 4 und WORLD OF WARCRAFT: SHADOWLANDS. Mit ...

8 min 8 min 30.09.2020 30.09.2020 UT UT Video herunterladen