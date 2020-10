Observation, Blood & Truth, Splitgate Arena Warfare, Total War: Three Kingdoms - GAME TWO #117

In dieser neuen Runde GAME TWO hauen wir wieder ordentlich auf den Putz der Spieleindustrie. In einem neuen Unter dem Radar reißen wir mehrere Top-oder-auch-nicht Titel der vergangenen Tage an, aber vor allem geht es um BLOOD & TRUTH und Observation. Un...

29 min 29 min 01.06.2019 01.06.2019 UT UT Video herunterladen