Parallelwelt: Das würden wir ohne Videospiele machen!

Was wäre wohl geschehen, wenn unser Leben an der ein oder anderen Stelle eine andere Abzweigung genommen hätte? Eine eindeutige Antwort auf Gedankenspiele dieser Art wird es wohl nie geben - was natürlich kein Grund für uns ist, die Vorstellungskraft ni...

4 min 4 min 28.07.2021 28.07.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar von 20 bis 6 Uhr Video herunterladen