Pleiten, Pech & Pannen: Best of Outtakes MAI

Einmal im Monat gibt's bei uns ein großes Best of Outtakes. Ja, Game Two wirkt vielleicht wie eine hochglanzpolierte Hollywood-Produktion. Doch ob ihr's glaubt oder nicht - auch bei uns geht immer mal wieder was schief, werden Szenen verkackt und Texte ...

4 min 4 min 03.06.2020 03.06.2020 Video herunterladen