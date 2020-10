Q&A - Was, wer und warum? Die große GAME TWO-Fragensause - Teil 2

Das große GAME TWO Q&A geht in die zweite Runde. Was ist mit Coldmirror? Warum laden wir unsere Folgen nicht direkt nach der Ausstrahlung hoch? Und mussten wir wegen funk schon mal was aus der Sendung nehmen? Alles, was es nicht in die letzte Folge gesc...

10 min 10 min 12.03.2018 12.03.2018 Video herunterladen