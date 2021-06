Ratchet & Clank: Rift Apart, Final Fantasy VII Remake Intergrade, D&D: Dark Alliance - Game Two #20

Die E3 rückt näher aber schon diese Woche gibt's neue Games zum Zocken: RATCHET & CLANK: RIFT APART ist wohl eines der am meisten erwarteten Games für die Playstation 5. Denn hier haben wir es mit einem echten PS5-Exklusivtitel zu tun. Sony kann also en...

27 min 27 min 12.06.2021 12.06.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar von 20 bis 6 Uhr Video herunterladen