Spieleperlen im FEBRUAR - Torment: Tides of Numenera, Night In The Woods, Psychonauts, Linelight

Nein, auch wir können leider nicht alle Games in unserer wöchentlichen Sendung GAME TWO unterbringen. Entsprechend widmen wir uns jeweils zu Monatsbeginn denn großen und kleinen Highlights, die leider unter dem Radar fliegen mussten. Game Two in der Pla...

4 min 4 min 16.03.2017 16.03.2017 Video herunterladen