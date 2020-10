The Last of Us Part 2, Disintegration, 51 Worldwide Games - Game Two #165

The Last of Us Part 2 im Test Endlich ist es soweit: das heißersehnte zweite Endzeit-Abenteuer von Ellie und Joel steht endlich in den Läden bzw. zum Download bereit. Und so viel sei gesagt: ja, THE LAST OF US PART 2 ist der erhoffte Kracher geworden. ...

29 min 29 min 20.06.2020 20.06.2020 UT UT Video herunterladen