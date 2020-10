Top 5 der kniffligsten Adventure-Rätsel

Jupp, auch wir können Bestenlisten! Heute widmen wir uns den kniffligsten Kopfnüssen, den raffiniertesten Rätseln und dramatischsten Denksportaufgaben der Adventure-Geschichte. Schnallt euch an für unseren Trip nach Absurdistan!Game Two in der Playlist:...

6 min 6 min 13.04.2017 13.04.2017 Video herunterladen