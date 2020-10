Totgesagte leben länger: Comeback für Telltale Games - Montalk #49

Letztes Jahr mussten die Adventure-Profis Telltale aufgrund einer wirtschaftlichen Schieflage die Segel streichen. Jetzt feiert das Studio hinter Serien wie THE WALKING DEAD, TALES FROM THE BORDERLANDS oder GAME OF THRONES die Wiederauferstehung. Zumind...

19 min 19 min 02.09.2019 02.09.2019 Video herunterladen