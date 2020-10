Tropico 6, Generation Zero, VR-Special, Baba is You - Game Two #110

In dieser Woche erwarten euch bei Game Two TROPICO 6, GENERATION ZERO, ganz viele VR-Titel und außerdem fantastische Spielspaßgranaten wie BABA IS YOU bei unter dem Radar. Garniert wird das ganze durch Lara und Nils. Bon Apetit!

50 min 50 min 06.04.2019 06.04.2019 UT UT Video herunterladen