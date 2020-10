Warhammer: Chaosbane, Layers of Fear 2, Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted - GAME TWO #118

Eine neue Game Two Folge ist da! Nils und Budi führen durch diese formidable Prä-E3-Ausgabe, in der es noch nicht um die Messe, dafür aber um WARHAMMER: CHAOSBANE, LAYERS OF FEAR 2 und die VR-Kollektion von FIVE NIGHTS AT FREDDY'S namens HELP WANTED geh...

32 min 32 min 08.06.2019 08.06.2019 UT UT Video herunterladen