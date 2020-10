Wie Among Us und Co. die AAA-Konkurrenz aufmischen! - Montalk #106

FALL GUYS, AMONG US, PHASMOPHOBIA - Alles Titel, deren Erfolg in den letzten Monaten durch die Decke gegangen ist. Es ist ja nichts wahrlich Neues, dass einzelne Videospiele gehypt werden und sich größter Beliebtheit bei der Community erfreuen. Aber in ...

29 min 29 min 26.10.2020 26.10.2020 Video herunterladen