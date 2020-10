Wolfenstein 2, Xbox One X, Shadow Hearts: Covenant - Game Two #46

Herzlich willkommen zu einer weiteren, brutal guten Folge Game Two. Tim widmet sich der alternativen Nachkriegsrealität von WOLFENSTEIN 2: THE NEW COLOSSUS und verrät, wie gut der kreative Mix aus bluttriefendem Geballer und zynischer Satire gelungen is...

34 min 34 min 11.11.2017 11.11.2017 UT UT Video herunterladen