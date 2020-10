Zelda: Link's Awakening, Blasphemous, Modding-Spezial - Game Two #129

Eine Folge GAME TWOist immer nur so gut wie die Themen darin. Da müssen wir uns ja keine Sorgen machen! Trants Review von THE LEGEND OF ZELDA: LINK'S AWAKENING verrät, ob das Switch-Remake des Game-Boy-Klassikers mit dem geliebten 8-Bit-Original mithalt...

28 min 28 min 21.09.2019 21.09.2019 UT UT Video herunterladen