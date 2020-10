Germania - Nina Kharytonova

Geboren in Riga, kam Nina Kharytonova 1993 von der Krim nach Deutschland. Weil ihre Mutter in Berlin ein neues Leben beginnen wollte, musste sie quasi über Nacht alles Vertraute in Russland zurücklassen. Das machte der Schmuckdesignerin den Anfang in de...

3 min 3 min 31.01.2017 31.01.2017 UT UT Video herunterladen