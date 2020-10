GERMANIA OST - Trailer

Was ist eigentlich deutsch? Das fragt die Webserie GERMANIA (Grimme Preis 2018) bislang konsequent Menschen mit Migrationshintergrund. Das Format von funk (dem Content-Netzwerk von ARD & ZDF für 14- bis 29-Jährige) öffnet sich mit GERMANIA OST am 03. Ok...

1 min 1 min 25.09.2018 25.09.2018 UT UT Video herunterladen