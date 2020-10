Drinking in the Dark ~ BLINDE DRINK CHALLENGE ??

In der drinking in the dark – challenge, drehen die Geschmacksnerven absolut durch. Kelly und Sturmwaffel bekommen verschiedene verrückte Drinks vor die Nase gesetzt. Natürlich gibt es dabei ein Handicap, denn riechen und sehen ist nicht! Was ist das ek...

12 min 12 min 29.06.2017 29.06.2017 Video herunterladen