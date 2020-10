Flashback #12 - Rezo, Moritz Garth, KranCrafter und Joey’s Jungle singen peinliche Guitar Hero Songs

So viele Gäste und so viel Musik gab es noch in keiner Woche bei GMI! Rezo, Moritz Garth, KranCrafter und Joey’s Jungle waren zu Gast. Gemeinsam mit Kelly & Sturmwaffel spielten sie Singstar, Guitar Hero, Songs erraten und quatschten über guilty pleasur...

1 min 1 min 24.06.2017 24.06.2017 Video herunterladen