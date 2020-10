KRANCRAFTER verlässt GMI! - THROWBACK

Es ist so weit und alle sind trautig: #besterpraktimax KranCrafter verlässt GMI! In seiner letzten Folge ist aber noch Zeit für einen ordentlichen Throwback in die Kindheit: Zusammen mit Kelly & Sturmwaffel werden Snacks aus der Kindheit getestet. Was s...

10 min 10 min 18.08.2017 18.08.2017 Video herunterladen