Was würdest DU mit 10 MILLIONEN Euro machen? Kelly und Sturmwaffel schwimmen im Geld - GMI

Wenn du 10 Millionen Euro hättest, was würdest du mit dem Geld machen? Diese Frage haben sich heut Kelly und Sturmwaffel bei Guten Morgen, Internet! gestellt und träumen einen Tag lang vom Reichsein. Was würdet ihr mit so viel Geld anstellen? #GMI

