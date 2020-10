YouTuber VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN - Ist die LUCA PIZZA in Wahrheit Gemüse?

Heute sprechen Kelly und Sturmwaffel über YouTuber Verschwörungstheorien. Um die Theorien so verrückt wie möglich zu machen, ziehen sie Begriffe, die in den Geschichten enthalten sein müssen. Was dabei so rauskommt und warum die Luca Pizza eigentlich Ge...

10 min 10 min 07.03.2018 07.03.2018 Video herunterladen