BAUSA VS. THE KINKS -- HOOKLINE HOW TO: WAS DU LIEBE NENNST

Was ist ein Backbeat? Wie klingt ein 60 Jahre alter Bass und wie viel Beat steckt eigentlich in Bausa? Ihr habt so viele Fragen im neuen Jahr und wir haben die Antworten für euch. Jules baut uns auch 2019 wieder Hits Hits Hits!

10 min 10 min 06.01.2019 06.01.2019 Video herunterladen