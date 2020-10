YouTube Kommentare - Kopfstimme

Ich bin so sehr gegen Hass im Netz. Egal in welcher Form. Deshalb mache ich mich drüber lustig. Um nicht weinen zu müssen, denn die Kommentarsektion bei YouTube ist schon was ganz ... wie sage ich das jetzt höflich ... BESONDERES!

