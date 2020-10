Mein ehrlichstes Q&A - Kostas Kind

Leute :) Mal was ganz anderes. Ich hab über die letzte Zeit mal drüber nachgedacht, ein Video zu machen, in dem ich mehr "ICH" im Sinne von...Wie bin ich, wenn die Kamera aus ist? Das soll nicht heißen, dass ich euch in anderen Videos anlüge oder s...

14 min 14 min 12.06.2018 12.06.2018 UT UT Video herunterladen