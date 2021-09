Olaf Scholz (SPD) im Kreuzverhör

Wie steht es eigentlich um die soziale Gerechtigkeit in Deutschland? Wie bewertet Olaf Scholz, diesjähriger Kanzlerkandidat der SPD und aktueller Finanzminister, den Wahlkampf seiner eigenen Partei? Und wie wird die SPD in Zukunft in außenpolitischen Th...

40 min 40 min 02.09.2021 02.09.2021 UT UT Video herunterladen