Wie ist das PORNOSÜCHTIG ZU SEIN?

Lee war pornosüchtig und hat zu seinen schlimmsten Zeiten 8 mal am Tag zu Pornografie masturbiert. Er saß teilweise 5-6 Stunden am Tag am Computer und sah sich die Filme an, bis er irgendwann erkannte, dass er hat ein Problem hat. Wie es so weit kommen ...

Videolänge: 27 min Datum: 07.10.2021 : UT Video herunterladen