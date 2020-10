So gehe ich mit Einsamkeit um - meine Tipps!

Am Wochenende bin ich das erste Mal nach dem Umzug richtig in die Heimat gefahren. Ich hatte wirklich Angst, dass sich alles verändert hat. Außerdem habe ich mir so viele Gedanken gemacht, dass die Angst nicht mehr dazu zu gehören die Überhand genommen ...

