Mädelsabende – Freundschaft

Ohne Freunde geht’s nicht, da sind wir uns einig. Aber was tut man, wenn man sich in die beste Freundin verliebt? Wie erkennt man falsche Freunde? Und was ist an dem Klischee dran, dass Männer und Frauen nicht einfach nur Freunde sein können? Diese und ...

19 min 19 min 10.03.2019 10.03.2019 Video herunterladen