Mädelsabende – Generationen

Babyboomer, Millennials, Generation X - hat man alles schon mal gehört. Aber wer gehört eigentlich wozu? Und wer legt überhaupt fest, was eine Generation ist und was sie ausmacht? Genau damit beschäftigt sich Angelina diese Woche. Sie will herausfinden ...

19 min 19 min 19.05.2019 19.05.2019 Video herunterladen