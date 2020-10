Mädelsabende – Gewalt gegen Frauen

Jede vierte Frau hat in ihrer Partnerschaft schon Gewalt erlebt. Das heißt auch: Jede*r von uns kennt, wissentlich oder unwissentlich, mindestens eine Frau, die betroffen ist! Für Marlon und Angelina also ein Muss, in dieser Woche über Gewalt gegen Frau...

