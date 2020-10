Mädelsabende – Hormonfreie Verhütung

Ciao Pille, hallo hormonfreie Verhütung - das scheint aktuell das Motto vieler junger Frauen zu sein. Aber ist das wirklich so? Clare schaut sich die Studienlage an und überprüft wie gefährlich die Pille wirklich ist. Bei einem Workshop in der Beratun...

19 min 19 min 30.09.2019 30.09.2019 Video herunterladen