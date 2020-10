1. FC Köln: Gisdol KEIN Trainer für die Zukunft! - XXL-Analyse

Mit Markus Gisdol steigt der 1. FC Köln in der kommenden Saison sang- und klanglos ab in Liga 2. So denkt Manu Thiele über die aktuelle Situation beim Effzeh. Zusammen mit Sportschau-Kommentator und Kölner Robby Hunke diskutieren wir über den Status Quo...

