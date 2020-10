Kiss & Make Up – Dua Lipa - Dance Tutorial - #move2kiss

Der erste Monat des Jahres neigt sich dem Ende aber Katulka und Katja haben noch eine Choreo auf Dua Lipa & BLACKPINK – Kiss And Make Up in der Pipeline. Das Tutorial gibt es unter dem Motto #move2kiss aber Move2 bleibt wie immer die Community. #move2 ...

2 min 2 min 25.01.2019 25.01.2019 Video herunterladen