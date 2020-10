AfD vs. GroKo: Ändert Sachsen alles?

In Sachsen und Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Dabei könnte vor allem die Wahl in Sachsen einiges verändern - auch auf Bundesebene. Warum, und welche Rolle dabei die AfD steht, klärt dieses Video.

9 min 9 min 19.08.2019 19.08.2019 UT UT Video herunterladen